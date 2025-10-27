Cronaca

Incidente all'interno dell'Autogrill di Varazze, donna investita da un'auto

di a.p.

Una donna di 61 anni ferita all'interno dell'Autogrill di Varazze in seguito a un investimento. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 18,15 lungo la A10 all'interno dell'area di sosta in direzione Savona. 

Secondo quanto ricostruito la donna è stata investita da un'auto. Sul posto l'intervento del personale sanitario giunto con l'automedica e la croce rossa di Varazze. Dopo le prime cure la ferita è stata trasportata all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

