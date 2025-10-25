25 ottobre 2011: la più grande alluvione della storia delle Cinque Terre

In sei ore si riversarono 542 mm di pioggia: è il dato devastante che riassume la tragica alluvione che il 25 ottobre del 2011, quattordici anni fa, colpì lo spezzino e la Lunigiana causando la piena dei fiumi Vara e Magra e dei torrenti affluenti in quella zona colpendo soprattutto Borghetto, Brugnato, Bonassola, Beverino, Calice al Cornoviglio, Levanto, Rocchetta Vara, Monterosso, Vernazza e Aulla e causando la morte di tredici persone.

Enormi quantità di fango e detriti

Tutto cominciò nella prima mattinata quando la perturbazione si concentrò nell'estremo levante della nostra regione. L'esondazione dei corsi d'acqua trasportò enormi quantità di fango e detriti trasformando in particolare le vie di Vernazza e Monterosso in fiumi in piena. Ingenti i danni alle infrastrutture: una frana determinò la chiusura del tratto autostradale dell'A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina, uno smottamento a Vernazza quello della ferrovia La Spezia-Genova mentre il 43% delle strade provinciali vennero dichiarate inagibili. Decine di paesini della Val di Vara divennero irraggiungibili se non con l'elicottero mentre si interruppero le telecomunicazioni. Ad Ameglia crollò lo storico ponte della Colombiera la cui campata centrale fu distrutta da uno yacht e una chiatta disormeggiati dalla furia del fiume Magra.

Persero la vita tredici persone

Ma i danni purtroppo non furono soltanto materiali. Persero la vita in tredici e tre corpi vennero rinvenuti più di due settimane dopo addirittura al largo delle coste francesi. Uno di loro fu portato via a Monterosso da un'ondata di fango mentre tentava di salvare alcune persone dalla piena del fiume, un gesto che gli varrà la medaglia d'oro al valor civile alla memoria consegnata alla vedova dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Complessivamente vennero sfollate 1183 persone mentre i danni economici furono inizialmente valutati intorno al miliardo e mezzo di euro. Non mancò ovviamente l'impegno di migliaia di volontari che si mossero per aiutare la popolazione colpita, un passa parola che viaggiò attraverso i vari social network. Tra loro, quelle che vennero definite le 'fasce rosse': quasi quattrocento giovani che utilizzarono una fascia rossa al braccio riproducendo un'antica usanza del movimento operaio lunigianese.

Peracchini: "Ai familiari delle vittime il nostro pensiero"

Su questa drammatica vicenda oggi è intervenuto il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Oggi ricordiamo l'alluvione che colpì il nostro territorio il 25 ottobre 2011. La Val di Vara, la Lunigiana e le Cinque Terre furono devastate dall'esondazione dei corsi d'acqua, causando 13 vittime. A loro e ai loro familiari va il nostro pensiero più profondo. Rendiamo omaggio anche allo straordinario spirito di solidarietà di tutti coloro che si mobilitarono volontariamente per affrontare l'emergenza e ricostruire le comunità colpite. Il nostro territorio è bellissimo ma fragile: la prevenzione del dissesto idrogeologico deve rimanere un impegno prioritario".

(GUARDA QUI la sezione dell'Archivio storico dedicata alle alluvioni)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook