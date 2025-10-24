Cassonetti in fiamme in giro per la città, trovata la piromane

Un cassonetto in fiamme a Sampierdarena

È stata fermata nel tardo pomeriggio di una donna italiana, 67 anni, ritenuta responsabile dei numerosi incendi che, nelle ultime settimane, hanno distrutto diversi bidoni della spazzatura in varie zone della città, dal centro a Sampierdarena fino alla Valpolcevera, creando un forte allarme tra i cittadini.

L'operazione è scattata dopo le molte segnalazioni dei cittadini

L'operazione, condotta dalla Polizia Locale, è scattata dopo le molte segnalazioni dei cittadini. Gli agenti, già da alcuni giorni, avevano messo sotto osservazione la situazione attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza urbana.

La donna usava un accendino da cucina per incendiare i cassonetti

Grazie all’attenta analisi delle immagini e a un paziente lavoro di appostamento, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a individuare la zona di residenza della sospettata e a predisporre un servizio di controllo mirato. Nel pomeriggio di , a Rivarolo, la donna è stata sorpresa mentre, con un accendino da cucina a fusto lungo, tentava di dare fuoco a un cassonetto della carta. L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermarla in flagranza di reato. La donna è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per incendio aggravato, come previsto dall'articolo 424 del Codice Penale.

"Questo risultato - dichiara l'assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi - dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e Polizia Locale. Le segnalazioni puntuali e la fiducia che i genovesi ripongono nelle nostre istituzioni rappresentano un supporto prezioso per garantire la sicurezza della città. Voglio ringraziare gli agenti per il loro impegno costante, la professionalità e la dedizione con cui ogni giorno operano per tutelare il nostro territorio e la serenità dei cittadini".

