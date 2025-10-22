Cronaca

Torna alla homepage

Alimenti non tracciati e conservati a terra, chiuso un minimarket

Gli alimenti venivano stoccati anche sul pavimento
43 secondi di lettura
di Redazione

La polizia locale della Spezia ha sequestrato 400 chili di alimenti privi dei documenti di tracciabilità o conservati in maniera irregolare all'interno di un market nel centro storico della città.

Gli alimenti venivano stoccati sul pavimento  

A seguito di un controllo, svolto insieme ai tecnici del servizio igiene degli alimenti dell'Asl 5, gli agenti hanno constatato la presenza di prodotti ittici, carne, frutta e verdura all'interno di congelatori e in alcuni casi, stoccati sul pavimento, che ora il titolare dell'esercizio dovrà distruggere a proprie spese oltre a pagare un cumulo di sanzioni per circa 3.500 euro.

La polizia locale proporrà la chiusura definitiva dell'esercizio, che già in passato era stato oggetto di contestazioni in merito al rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 09 Agosto 2025

Condizioni igieniche carenti, chiuso un minimarket a Genova

Gli agenti della polizia di Genova hanno proceduto ad un controllo in un minimarket di via Avio alla presenza di tre soci e titolari dell'impresa scoprendo "diverse anomalie, come la presenza di un frigorifero destinato alla conservazione di alimenti surgelati che era stato acceso al momento del lor

TAGS