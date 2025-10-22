Alimenti non tracciati e conservati a terra, chiuso un minimarket

La polizia locale della Spezia ha sequestrato 400 chili di alimenti privi dei documenti di tracciabilità o conservati in maniera irregolare all'interno di un market nel centro storico della città.

Gli alimenti venivano stoccati sul pavimento

A seguito di un controllo, svolto insieme ai tecnici del servizio igiene degli alimenti dell'Asl 5, gli agenti hanno constatato la presenza di prodotti ittici, carne, frutta e verdura all'interno di congelatori e in alcuni casi, stoccati sul pavimento, che ora il titolare dell'esercizio dovrà distruggere a proprie spese oltre a pagare un cumulo di sanzioni per circa 3.500 euro.

La polizia locale proporrà la chiusura definitiva dell'esercizio, che già in passato era stato oggetto di contestazioni in merito al rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative.

