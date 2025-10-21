A Luni esonda il Parmigliola, un’auto inghiottita

Allagamenti lungo il confine tra Liguria e Toscana, dove a causa delle forti piogge della notte è esondato il torrente Parmignola. Una zona già toccata da forti rovesci e dai danni conseguenti agli stessi una ventina di giorni fa, al punto da avviare la richiesta dello stato d’emergenza per i comuni di Luni e Castelnuovo.

La pioggia intensa questa volta ha interessato prioritariamente il confinante comune di Carrara, dove lungo la via Aurelia, in località Fossone, una famiglia è rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale è stata salvata dai vigili del fuoco impegnati dall'alba per soccorsi.

In Liguria il torrente Parmignola è esondato e ha inghiottito un’auto parcheggiata, fortunatamente senza nessuna persona a bordo. Risulta anche crollata una parte del parapetto del campo sportivo Lino Parodi. Una mattinata, dunque, di lavoro per i Vigili del Fuoco, il personale del comune di Luni e la colonna mobile della Protezione civile, attivata per prestare assistenza alle operazioni.