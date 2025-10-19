Crisi Amt, la denuncia di un utente: "Da anni vetri rotti alla fermata"

La crisi Amt è salita al centro dell'attenzione cittadina da questa estate. Servizio ridotto, corse collinari a rischio, fine delle msiure di gratuità su larga scala all'orizzonte ma non solo. Tra le varie criticità emerse c'è anche quella che riguarda le fermate degli autobus a Genova. Un utente segnala come "da anni ci siano dei vetri rotti alla fermata del 15 in via Caprera, di fronte allo Champagnat".
