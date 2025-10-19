Ancora una bambina in carcere a Pontedecimo: è la seconda in meno di una settimana

È il secondo caso in meno di una settimana nell'istituto penitenziario di Pontedecimo, a Genova, dove ieri è arrivata una mamma con la figlia di neanche due anni. La donna, italiana di 32 anni, è stata trasferita da Ventimiglia dove era stata condannata a due anni per rapina in concorso ed estorsione con aggravante del 4 bis (mafia, terrorismo o traffico di esseri umani). Ad accompagnarla anche la figlia, di venti mesi, subito collocata nel nido del carcere.
Attivate immediatamente le procedure per trasferimento
Fortunatamente, sono state attivate immediatamente le procedure per trasferimento in ICAM, uno degli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri. A riferirlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, che spiega: "L'umiliazione della coscienza e la rabbia di essere inerme di fronte a tale inciviltà. Rinnoviamo il nostro appello ai politici perché questa barbarie dei bimbi in carcere abbia immediatamente a cessare. Bisogna investire sulle strutture, sul personale, alla polizia penitenziaria impiegata nelle carceri mancano 20mila agenti, deflazionando la densità detentiva, a oggi 63.137 detenuti sono stipati in 46.567 posti e, non ultimo, aggiungiamo, evitando qualcosa che il pensiero non considera e rifiuta, i bambini in cella".
