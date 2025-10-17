Allarme a Cornigliano: bombola con scritta in stazione, treni fermi

Panico nella stazione ferroviaria di Cornigliano: una bombola da cucina di grosse dimensioni, con un cartello scritto a mano riportante frasi sconnesse su "Papa e servizi segreti", è stata trovata abbandonata nella sala d’aspetto, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Sampierdarena e Sestri Ponente per circa 30 minuti nel primo pomeriggio di oggi.
Intervento immediato di vigili e polizia
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e la polizia di Stato, che hanno pesato la bombola per verificarne il contenuto e l’hanno spostata in sicurezza. Gli artificieri della polizia di Stato hanno effettueato rilievi per stabilire se l'oggetto rappresenta un pericolo reale. Intanto, la circolazione dei treni è ripresa ma i disagi hanno coinvolto centinaia di pendolari.
Indagini per risalire al responsabile
Il ritrovamento, avvenuto intorno alle 13:30, ha messo in allarme le autorità, già scottate dalla recente tragedia di Verona, dove tre carabinieri sono morti in un’esplosione. La polizia ha avviato indagini lampo per identificare l’autore del gesto, che rischia una denuncia per procurato allarme. Le telecamere della stazione e delle vie limitrofe sono al vaglio, insieme alle testimonianze di viaggiatori e personale FS.
