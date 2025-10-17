Allarme a Cornigliano: bombola con scritta in stazione, treni fermi

Panico nella stazione ferroviaria di Cornigliano: una bombola da cucina di grosse dimensioni, con un cartello scritto a mano riportante frasi sconnesse su " Papa e servizi segreti", è stata trovata abbandonata nella sala d’aspetto, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Sampierdarena e Sestri Ponente per circa 30 minuti nel primo pomeriggio di oggi.

Sul posto sono intervenuti i v igili del f uoco, la p olizia f erroviaria e la p olizia di Stato, che hanno pesato la bombola per verificarne il contenuto e l’hanno spostata in sicurezza. Gli artificieri della p olizia di Stato hanno e ffettueato rilievi per stabilire se l'oggetto rappresenta un pericolo reale. Intanto, la circolazione dei treni è ripresa ma i disagi hanno coinvolto centinaia di pendolari.

Indagini per risalire al responsabile