Cronaca

Torna alla homepage

Allarme a Cornigliano: bombola con scritta in stazione, treni fermi

La circolazione è ripresa dopo mezz'ora
1 minuto e 5 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Panico nella stazione ferroviaria di Cornigliano: una bombola da cucina di grosse dimensioni, con un cartello scritto a mano riportante frasi sconnesse su "Papa e servizi segreti", è stata trovata abbandonata nella sala d’aspetto, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Sampierdarena e Sestri Ponente per circa 30 minuti nel primo pomeriggio di oggi. 

Intervento immediato di vigili e polizia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e la polizia di Stato, che hanno pesato la bombola per verificarne il contenuto e l’hanno spostata in sicurezza. Gli artificieri della polizia di Stato hanno effettueato rilievi per stabilire se l'oggetto rappresenta un pericolo reale. Intanto, la circolazione dei treni è ripresa ma i disagi hanno coinvolto centinaia di pendolari.

Indagini per risalire al responsabile

Il ritrovamento, avvenuto intorno alle 13:30, ha messo in allarme le autorità, già scottate dalla recente tragedia di Verona, dove tre carabinieri sono morti in un’esplosione. La polizia ha avviato indagini lampo per identificare l’autore del gesto, che rischia una denuncia per procurato allarme. Le telecamere della stazione e delle vie limitrofe sono al vaglio, insieme alle testimonianze di viaggiatori e personale FS. 
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
 

 

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 07 Ottobre 2025

Allarme bomba, il momento in cui il pacco viene fatto brillare IL VIDEO

Lunedì 19 Febbraio 2024

Genova, nuovo allarme bomba in tribunale: poi il tutto rientra

GENOVA - Nuovo allarme bomba in tribunale a Genova. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, i vigili del fuoco e la polizia locale. La procedura è scattata dopo una telefonata anonima.  Venerdì una telefonata alla questura di Parma aveva annunciato la presenza di un ordigno. Il pe

TAGS