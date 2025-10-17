Cronaca

Droga nascosta in un peluche: arrestato spacciatore a Prà

Dal controllo in auto a quello in casa, la polizia di Stato ha trovato diversi tipi di droga
di An.De.
La droga veniva nascosta dentro a un pelucheImmagine d'archivio
Un peluche usato come nascondiglio per la droga: è la scoperta fatta ieri sera dalla polizia durante un controllo a Prà.
Un ecuadoriano di 51 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina, parte dei quali abilmente celati all’interno di un orsacchiotto di peluche, insieme a cannabis, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento. L’uomo, fermato in via Sapello, attende ora la direttissima.

Blitz a una fermata del bus

L’intervento è scattato intorno alle 21:30, durante un pattugliamento delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in via Prà. Gli agenti hanno notato un uomo fermo a una fermata del bus, visibilmente nervoso. Alla vista della volante, il 51enne si è incamminato rapidamente verso via Sapello, dove è stato raccolto da un’auto. La prontezza degli operatori ha permesso di fermare il veicolo in pochi minuti, sottoponendo a controllo i due occupanti.

Cocaina nel peluche e strumenti da spaccio

Il passeggero, un ecuadoriano con precedenti penali, aveva con sé tre bustine termosaldate con 1,43 grammi di cocaina. La perquisizione si è estesa alla sua abitazione, dove gli agenti hanno fatto la scoperta più singolare: un sacchetto con 9,55 grammi di cocaina nascosto all’interno di un peluche, probabilmente per eludere i controlli. Trovati anche 4,12 grammi di derivati della cannabis, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento, come bustine e nastro adesivo. La quantità e gli strumenti confermano l’attività di spaccio.

Arresto e direttissima

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima fissato per questa mattina al tribunale di Genova.

