Spaccate alle auto a Genova: due pregiudicati denunciati grazie alle telecamere

An.De.
L’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza ha inchiodato due ladri seriali in azione nel centro di Genova. I due, entrambi extracomunitari e con precedenti penali, sono stati ripresi mentre spaccavano i finestrini di auto parcheggiate e rubavano borse, cellulari e oggetti personali all’interno. Seguendo i loro movimenti in diretta, la polizia locale li ha intercettati, fermati e condotti negli uffici di piazza Ortiz per l’identificazione tramite impronte digitali. Ora sono denunciati a piede libero per furto aggravato.

Intensificati i controlli in centro

La polizia locale, in una nota, comunica che "nell'ultimo periodo sono stati intensificati i controlli preventivi sul territorio cittadino, al fine di contrastare il fenomeno delle spaccate ai danni dei veicoli. Le attività di monitoraggio e presidio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini". 
 
