Caos al Gaslini: padre estrae coltello per “riprendersi i figli”, fermato col taser dai carabinieri

Due coniugi tunisini di circa 50 anni sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di libero servizio. L’episodio, avvenuto nel pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini, ha tenuto in scacco il reparto per oltre un’ora e ha richiesto l’intervento del taser per neutralizzare l’uomo, che si era puntato un coltello alla gola e poi lo brandiva contro i militari.

Parapiglia nel pronto soccorso del Gaslini

I due figli minori della coppia – tolti ai genitori con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova – si trovavano al Gaslini per accertamenti medici. Quando i genitori si sono presentati in ospedale, la situazione è precipitata: prima aggressioni verbali al personale sanitario, poi l’interruzione del regolare funzionamento del pronto soccorso. Per più di sessanta minuti le ambulanze in arrivo non hanno potuto scaricare i piccoli pazienti e diversi bambini presenti nel reparto sono rimasti terrorizzati. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, ha estratto un coltello, se l’è puntato alla gola minacciando di autolesionarsi e, all’arrivo dei carabinieri chiamati dal 112, ha iniziato a sventolarlo verso i militari che tentavano di avvicinarlo.

La convalida dell'arresto e il processo