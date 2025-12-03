Atalanta-Genoa: le formazioni ufficiali. De Rossi ne cambia 8. Live dalle 15

Carboni partirà titolare al fianco di Ekhator (foto Genoa Cfc)

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca

Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Masini, Frendrup, Stanciu, Fini; Carboni, Ekhator

De Rossi ne cambia addirittura 8 rispetto alla formazione iniziale della partita di sabato contro il Verona. Conferma solo per Vasquez, Frendrup e Ellertsson. Debutto stagionale in porta per Siegrist. In difesa ecco il ritorno di Otoa e l'arretramento di Norton-Cuffy rispetto alle ultime uscite. A centrocampo tocca a Stanciu, Fini e Masini. In attacco, inedita coppia con Ekhator e Carboni