Sciopero e incidenti, mattina di traffico in tilt tra la Foce e la Valbisagno

Mattinata di lunghe code e traffico in tilt a Genova questa mattina. Le cause sono riconducibili alla manifestazione dei lavoratori di Amiu davanti al centro di raccolta Volpara in lungobisagno Dalmazia e alla serie di incidenti avvenuti nell'ora di punta.

I lavoratori di Amiu incrociano le braccia

A Genova come nel resto d'Italia è sciopero per l'intera giornata dei lavoratori dei servizi igienici e ambientali. In città è in corso un presidio iniziato questa mattina alle 8 davanti al cantiere vecchio Amiu della Volpara, in via Lungobisagno Istria, 35. Le conseguenze sul traffico sono importanti, si registrano lunghe code e traffico in tilt, soprattutto in via Lungobisagno Istria e Dalmazia.

Incidente alla Foce, traffico in tilt all'entrata della sopraelevata

A creare ulteriori problemi in un'altra zona molto complessa è stato un incidente avvenuto poco prima delle otto in corso Torino, dove un uomo ha avuto un arresto cardiaco dietro al volante mentre aspettava il verde al semaforo. Si registrano code alla rotonda di piazzale Kennedy e all'ingresso della sopraelevata in direzione Ponente.

(Notizia in aggiornamento)

