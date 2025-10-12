Sale sul bus ma non trova il gradino, brutta caduta per un’anziana

Brutta caduta per una anziana di 88 anni nella serata di ieri in piazza Verdi, a Brignole. La donna stava salendo sull'autobus quando ha mancato il gradino ed è precipitata rovinosamente a terra. Diversi i passeggeri intervenuti in attesa dei soccorsi, subito chiamati dall'autista del mezzo pubblico.

I soccorsi

L'anziana cadendo si è procurata un'importante ferita alla gamba. Sul posto il 118 con l'ambulanza Squadra Emergenze 823 che ha stabilizzato la donna e l'ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook