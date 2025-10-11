Ancora miasmi in via Trento e alla Foce ma dopo più di un mese non c'è un perché

I primi miasmi avvertiti alla Foce a settembre

Mattinata difficile per i residenti di Albaro e Foce a Genova a causa di forti miasmi avvertiti con decisione in tutto il quartiere ma soprattutto in via Barabino e via Nizza. Miasmi che persistono ormai da oltre un mese senza alcuna spiegazione chiara. La situazione sta creando forte disagio e preoccupazione, ma le autorità competenti non sembrano ancora aver individuato la fonte.

I primi miasmi a inizio settembre

Qualche settimana fa il pubblico ministero Andrea Ranalli, coordinato dall’aggiunto Federico Manotti, ha avviato un’indagine esplorativa a modello 45, senza ipotesi di reato, per fare luce sul problema. Per questo motivo sono stati delegati l’Arpal, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, e la polizia locale a effettuare tutti gli accertamenti necessari. I miasmi hanno iniziato a manifestarsi all’inizio di settembre, con decine di segnalazioni giunte alla polizia locale, ai vigili del fuoco e al municipio Centro Levante.

Le richieste di cittadini e municipio

La presidente del Municipio, Anna Palmieri, si è attivata chiedendo un sopralluogo al depuratore di Punta Vagno, che però ha escluso che fosse lì la fonte degli odori. Palmieri ha denunciato l’assenza di risposte chiare e interventi risolutivi: "A fronte di una puzza insopportabile che invade le nostre case e le nostre strade, nessuno ci dà risposte. Ho contattato Arpal, Asl e altre autorità competenti, ma ancora nessuna risposta chiara né interventi risolutivi". La situazione resta dunque critica, con i cittadini di Albaro e Foce che chiedono a gran voce chiarezza e soluzioni immediate per tornare a vivere serenamente nelle loro abitazioni.



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook