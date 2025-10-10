A Genova ecco il nuovo 'sportello disabilità' della Camera del Lavoro

E' stato inaugurato oggi in Camera del Lavoro l'ufficio disabilità. "L'apertura di un unico punto informativo e di assistenza che prenda in carico le necessità di persone con disabilità è la risposta alle decine di richieste che ogni giorno arrivano nelle nostre sedi e che finalmente troveranno un unico luogo nel quale ricevere informazioni e assistenza" ha detto il segretario della Camera del Lavoro di Genova Igor Magni.

L'ufficio, affidato alla responsabilità di Franco Marasco dello Spi Cgil, ha lo scopo di aiutare le persone con disabilità e i loro familiari a districarsi tra la miriade di pratiche burocratiche che interessano questa particolare fascia di cittadini e che, come ricorda Marasco, di fatto riprende una tradizione Cgil "Oggi riprendiamo e aggiorniamo una esperienza che molti anni fa aveva iniziato un operaio dell'Italsider, insignito poi del Grifo d'Oro alla città, Giacomo Piombo. In quegli anni la voce di persone come Giacomo Piombo e Rosanna Benzi, contribuivano a far superare quel tabù che faceva della disabilità una condizione della quale non parlare o non occuparsi - ha detto Marasco -. Noi oggi riprendiamo l'esperienza di Piombo che per primo aveva pensato ad uno sportello dedicato alle persone con disabilità e la aggiorniamo alla luce delle nuove leggi e normative legate all'assistenza, ma anche alla casa, al fisco".

Le novità

Tra le novità legate alle nuove normative ad esempio quella sull'invalidità civile che vede Genova tra le città dove è la partita la nuova sperimentazione "Dal primo ottobre non è più il Patronato a inviare la domanda all'Inps, ma il medico di base - ricorda Marco Paini direttore Inca Genova - dopo questo passaggio ci si può rivolgere al Patronato per ottenere la sperimentazione e se - sottolinea Paini - per qualche ragione il medico di base è impossibilitato a inviare la domanda, il patronato può intervenire con i propri medici".

Spettacoli freestyle di Vanni Oddera

All'inaugurazione ha preso parte il campione di free style Vanni Oddera: "Concentrare in un unico sportello le competenze per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità è una grande opportunità per chi quotidianamente deve convivere con mille difficoltà - ha detto Oddera -. Spesso è difficile districarsi nella burocrazia e sapere di poter contare in un unico luogo dove trovare tutte le informazioni necessarie a far valere i propri diritti, oltre ad essere molto utile, rappresenta una piccola rivoluzione culturale". Oddera con i piloti del Team Daboot Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino ha reso unica una giornata che la Cgil ha deciso di offrire al quartiere e alla città con due spettacoli di freestyle su due ruote e moto terapia davanti a circa 300 bambini delle scuole genovesi e un centinaio di ragazze e ragazze del mondo dell'associazionismo.

