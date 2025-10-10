Cronaca

Genova, acetone sull'asfalto in via dei Reggio: intervengono i vigili del fuoco

di a.p.

Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza via dei Reggio nel quartiere di Multedo a Genova a causa di una cisterna che ha perso che del liquido. Si tratta di acetone finito sull'asfalto. Sul posto immediato l'intervento del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco. 

Il fatto è accaduto intorno alle 10,30. Gli agenti della polizia locale di Genova hanno regolato il traffico. La sostanza è stata assorbita e il manto stradale messo in sicurezza. Intorno alle 12,30 la strada è stata riaperta alla circolazione. Avviate le indagini per ricostruire le cause che hanno provocato la dispersione della sostanza lungo la strada.

 

