Imperia, scoperto e disinnescato proiettile della seconda guerra mondiale

Foto d'archivio

Un proiettile di artiglieria navale di circa quaranta centimetri di lunghezza, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato scoperto all'interno di un cantiere situato nelle vicinanze del lungomare Vespucci, a Imperia, durante alcune operazioni di scavo.

Il residuato bellico fatto brillare in una cava

Era stata la benna di un escavatore a sollevare accidentalmente il residuato. Stamani sono avvenute le operazioni di disinnesco a opera degli artificieri del Genio Guastatori di Fossano. L'ordigno verrà fatto brillare in una cava situata nelle vicinanze del Comune di Cipressa, in provincia di Imperia. La zona è stata presidiata tutta la notte dai carabinieri.

