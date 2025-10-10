Paura nelle prime ore della mattina, autobus distrutto dalle fiamme

Paura questa mattina a Orco Feglino, dove un autobus della Tpl Linea è andata in fiamme insieme a un furgone. È successo poco dopo le 7:30 di questa mattina, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale in località Rocche Bianche, nei pressi del cimitero.

Ancora non sono chiare le cause

Alle operazioni ha partecipato anche un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Savona. L'incendio è stato spento e l'area messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti. Ancora non sono chiare le cause dell'incendio.

Utilizzate naspi, lance e autorespiratori

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e un'ambulanza della Croce Bianca di Finale in via precauzionale. Durante l’intervento sono stati utilizzati naspi, lance e autorespiratori.

