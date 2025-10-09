Cronaca

Fiamme nell'ex hotel di via Milano, i vigili del fuoco spengono l'incendio

L'hotel è dismesso da tempo ed è diventato la "casa" di molti senza tetto
di Au. B.

Paura nella serata di mercoledì in via Milano dove un incendio è scoppiato nell'hotel abbandonato di fronte alla stazione del comando provinciale dei vigili del fuoco.

L'hotel è dismesso da tempo 

Subito intervenuti, i pompieri hanno spento le fiamme al terzo piano della struttura alberghiera, da anni ormai dismessa e da tempo rifugio per senza tetto.

Fortunatamente, non ci sarebbero feriti. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e la polizia locale che ha chiuso la strada per permettere le operazioni dei pompieri.

