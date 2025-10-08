Tetraplegico dopo la caduta da dieci metri: in tribunale datore di lavoro e due colleghi

Un dramma sul lavoro che ha segnato per sempre la vita di Lamin Samateh, oggi 27enne, apprendista elettricista originario del Gambia, paralizzato fino agli occhi dopo una caduta da 8 metri di altezza. Il tribunale di Genova, per verificare le offerte risarcitorie da parte delle difese e delle compagnie assicurative, ha rinviato al 16 gennaio 2026 il processo a carico dei tre imputati accusati di lesioni gravissime: Omar Zampini, 52 anni, nato a Caprino Veronese e titolare della ditta Zampini (difeso dagli avvocati Manuela Rigoni e Marco Pezzotti del foro di Verona), Benedetto Di Stefano, 59 anni, e il 35enne Antonio De Falco, nato a Napoli difeso dall'avvocato Pietro Serrachieri responsabili della sicurezza della società.

Anche l'Inail si è costuita parte civile

Samateh, assistito dall'avvocato Davide Paltrinieri, si è costituito parte civile per ottenere il pieno indennizzo delle conseguenze devastanti dell'incidente: una tetraplegia assoluta che lo ha reso dipendente in tutto e per tutto dagli altri. Anche l'Inail si è costituita parte civile, reclamando il regresso delle somme già erogate sotto forma di rendita per inabilità permanente al lavoro, a tutela del Fondo che ha anticipato gli aiuti alla vittima.

L'incidente sul lavoro: la caduta da otto metri

L'incidente risale al 30 giugno 2021 a Fegino dove i lavori di sostituzione degli impianti di illuminazione stradale non consentivano l'uso di piattaforme elevabili. Samateh, impiegato dalla ditta Zampini Carlo e Figli s.a.s. – incaricata da City Green Light s.r.l. per l'appalto comunale – stava smontando una plafoniera da 13 chili installata su un palo a circa 8 metri di altezza, in salita alla chiesa di Fegino. Utilizzando una scala semplice poggiata al palo, senza alcun dispositivo di sicurezza individuale, l'apprendista ha perso l'equilibrio mentre scendeva trattenendo la lampada con le mani.