Bloccano gli antitaccheggio con un jammer e rubano 5mila euro in borse di lusso: denunciati

Hanno rubato borse griffate da una boutique a Portofino, poi sono fuggiti a bordo di un autobus.

I carabinieri della stazione di Portofino, hanno denunciato due giovani russi di 35 e 25 anni, per aver commesso un furto all'interno di una boutique muniti di un Jammer per disturbare la frequenza antitaccheggio.

Nello specifico i due uomini, sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale di lusso e con due differenti azioni hanno asportato diverse borse griffate, del valore complessivo di 5mila euro, dandosi poi alla fuga.

I due sono stati fermati da un carabiniere fuori servizio sull'autobus

I carabinieri della locale Stazione, avuta notizia del fatto e ottenuta la sommaria descrizione degli autori, si mettevano alla ricerca dei malfattori, che venivano intercettati e fermati da un Carabiniere libero dal servizio – unitosi ai colleghi nelle ricerche – all’interno di un autobus di linea diretto a Rapallo, sul quale erano saliti per garantirsi la fuga. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

