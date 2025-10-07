Cinque tipi di droga nascosti negli slip, arrestato un 25enne

Hashish, marijuana, crack, cocaina e ecstasy. Cinque tipi di droga nascosti negli slip e nei calzini per un totale di 60grammi che sono stati sequestrati dalla polizia di Stato in seguito a un servizio in centro storico. L'operazione ha portato anche all'arresto dello spacciatore: un 25enne gambiano.

L'intervento della polizia

Nel corso della serata di ieri, durante il controllo del territorio nelle aree più critiche dei vicoli genovesi, al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno percorso i vicoli di via San Luca e Mele fino a giungere nei pressi di vico Santo Sepolcro dove hanno trovato il 25enne che, appena li ha visti, ha cercato di allontanarsi. Molto agitato e insofferente al controllo, ha fatto insospettire gli operatori che lo hanno perquisito.



Nascosti negli slip e nei risvolti di pantaloni e calzini sono stati rinvenuti differenti tipi di droga tra hashish, marijuana, crack, cocaina e ecstasy per un totale di 60grammi che sono stati sequestrati. Al 25enne, giudicato per direttissima nella mattina del 7 ottobre è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

