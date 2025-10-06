Spruzza spray in faccia a meccanico in officina, denunciato

È entrato in un’officina e ha aggredito un meccanico spruzzandogli una bomboletta spray in pieno volto. L’attacco è avvenuto nel tardo pomeriggio del 6 ottobre in via Bezzecca, una traversa di via Fillak, a Sampierdarena. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore è entrato nell’officina e dopo una lite ha aggredito il meccanico.
I soccorsi
Inizialmente, tra i testimoni si era diffusa la voce di un’aggressione armata, ma le forze dell’ordine hanno chiarito che l’arma utilizzata era una bomboletta spray, probabilmente di tipo irritante. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti della polizia e un’ambulanza. Il meccanico, con sintomi da esposizione allo spray, è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.
Come sta il meccanico
Le sue condizioni non risultano gravi, ma l’episodio ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione. L’uomo è stato identificato e denunciato.
