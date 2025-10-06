A10, incidente tra auto e furgone nel cambio di carreggiata a Pietra Ligure

Grave incidente qualche minuto prima delle 11 nel cambio di carreggiata a Pietra Ligure, sulla A10. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un'auto e un furgone si siano scontrati, ancora non è chiaro se sia stato un tamponamento o un frontale.

L'uomo alla guida del furgone sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere

Sul posto il 118 con diverse ambulanze e l'automedica oltre ai vigili del fuoco di Savona. È successo 64+200, nel tratto dove si viaggia con una corsia per senso di marcia. L'uomo alla guida dell'autocarro sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere.

Al momento il traffico risulta bloccato con 8 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova e 6 km tra Spotorno e Pietra Ligure sulla carreggiata verso Ventimiglia. Tre persone sono state trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

(Notizia in aggiornamento)

