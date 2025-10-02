Portuali (Calp-Usb): "Nave israeliana non attraccherà nel porto di Genova"

I manifestanti bloccano varco Albertazzi

La nave Medkon Perla, su pressione dei lavoratori e del presidio pemanente attivo dalle 7.30 di questa mattina, non attraccherà in porto". Lo comunica il Calp-Usb. "Il presidio rimane confermato fino alle 19 per vigilare rispetto quanto comunicato in precedenza. Rilanciamo con ancora più forza l'appuntamento di domani 3 ottobre previsto alle ore 8.00 a Varco Albertazzi, per una grande giornata di sciopero generale".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook