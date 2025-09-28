Cronaca

Biker cade al forte Puin, recuperato in un dirupo: per lui spalla rotta

È stato sedato e trasportato in pronto soccorso
di G.F.
Soccorso alpino per un biker

Domenica complicata per un biker di 42 anni che durante una gita al forte Puin, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco - che sono andati a recuperare l'uomo precipitato in dirupo - del soccorso alpino, della croce bianca genovese, accompagnata dalla golf 4.

Il 42enne è stato soccorso sul posto prima del trasporto in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Durante la caduta si è rotto una spalla, che gli è stata immobilizzata. Per il dolore provato è stato sedato, prima del trasferimento in ps. Il biker non è mai stato in pericolo di vita.

