Operaio precipita per cinque metri in via delle Primule: è grave

È precipitato per cinque metri in una intercapedine nel condominio in cui stava lavorando in via delle Primule, nel quartiere di Nervi.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica insieme a due squadre dei vigili del fuoco: l'uomo, raggiunto dai soccorritori, è stato stabilizzato e consegnato alle cure dei sanitari. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo, di mezza età, abbia riportato una importante ferita al bracco: per questo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Al civico 49 di via delle Primule sono arrivati anche i carabinieri e il nucleo Psal, prevenzione e sicurezza sul lavoro.

(Notizia in aggiornamento)

