Cronaca

Torna alla homepage

Operaio precipita per cinque metri in via delle Primule: è grave

Al civico 49 di via delle Primule sono arrivati anche i carabinieri e il nucleo Psal, prevenzione e sicurezza sul lavoro
39 secondi di lettura
di Aurora Bottino

È precipitato per cinque metri in una intercapedine nel condominio in cui stava lavorando in via delle Primule, nel quartiere di Nervi.

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica insieme a due squadre dei vigili del fuoco: l'uomo, raggiunto dai soccorritori, è stato stabilizzato e consegnato alle cure dei sanitari. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo, di mezza età, abbia riportato una importante ferita al bracco: per questo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Al civico 49 di via delle Primule sono arrivati anche i carabinieri e il nucleo Psal, prevenzione e sicurezza sul lavoro.

(Notizia in aggiornamento) 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 29 Agosto 2025

Incidente sul lavoro a Castel Vittorio, operaio cade dal tetto del Comune: è grave

Grave incidente sul lavoro a Castel Vittorio nell'imperiese. Un operaio di 55 anni è precipitato dal tetto del Comune per cause ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in corso Bonaventura. Sul posto l'intervento del personale sanitario che ha stabilizzato l'uomo che n