Cronaca

Torna alla homepage

Lettera di minacce per Silvia Salis, indaga la Digos

La lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica
30 secondi di lettura
di Aurora Bottino

È stata recapitata al centro meccanizzato postale di Genova Aeroporto nel pomeriggio di ieri. Dentro al pacco, una lettera piena di ingiurie e minacce destinata alla neo sindaca Silvia Salis.

La lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica

Dall'ufficio di via Pionieri d'Italia è subito scattato l'allarme: sul caso indaga la Digos, mentre la lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica, che effettuerà tutti gli accertamenti del caso per provare a rintracciare il mittente. 

(Notizia in aggiornamento)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 19 Agosto 2025

Minacce di morte da no-vax a Bassetti: "Tornati indietro di 4 anni"

Le minacce dopo la sua presa di posizione contro la nomina di Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle, noti per le posizioni critiche sui vaccini, nel Nitag