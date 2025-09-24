Lettera di minacce per Silvia Salis, indaga la Digos

È stata recapitata al centro meccanizzato postale di Genova Aeroporto nel pomeriggio di ieri. Dentro al pacco, una lettera piena di ingiurie e minacce destinata alla neo sindaca Silvia Salis.

La lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica

Dall'ufficio di via Pionieri d'Italia è subito scattato l'allarme: sul caso indaga la Digos, mentre la lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica, che effettuerà tutti gli accertamenti del caso per provare a rintracciare il mittente.

(Notizia in aggiornamento)

