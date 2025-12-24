Scontro tra mezzi pesanti in area di sosta sull'A10, lunghe code verso Genova

Scontro tra un autoarticolato e un mezzo pesante sull'autostrada A10, in un'area di sosta nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano.

L'incidente è avvenuto intorno al km 22,700 A10 est: fortunatamente non si registrano persone ferite. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora in direzione di Genova, con code che hanno raggiunto i 4 km. Utilizzando la piazzola in corrispondenza dell'incidente, le autorità sono riuscite a garantire la ripresa della viabilità.

A rendere più difficili le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi è la presenza di gasolio sull'asfalto, contenuta grazie all'intervento degli operatori sulle corsie di sorpasso e marcia veloce. Queste ultime rimarranno chiuse fino a questa notte, quando verranno eseguiti i lavori per il rifacimento dell'asfalto.