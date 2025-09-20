Dramma sul monte Penna, giovane cade in un crepaccio di 100 metri

Una scampagnata sul monte Penna si è trasformata in un dramma per un ragazzo che questa mattina è scivolato in un crepaccio di oltre cento metri. Con lui un amico, suo coetaneo, che è stato trovato dai soccorsi, aggrappato ad alcune rocce a diversi metri dal sentiero. I due potrebbero essersi incamminati nel bosco alla ricerca di funghi, come spesso accade in questo periodo dell'anno, oppure per una escursione sulla vetta. L'intervento è in corso, ma la dinamica dell'incidente e la posizione in cui il ragazzo giace non fanno ben sperare.

Le operazioni sono rese ancora più complesse dal poco segnale telefonico della zona

È successo sul versante Emiliano del monte, nel Comune di Tornolo, in una zona particolarmente rocciosa. A chiamare i soccorsi sarebbero stati altri escursionisti, allertati dalle grida del giovane. Sul posto è intervenuto il 118 di Lavagna con i vigili del fuoco di Chiavari e il Soccorso alpino, ma si tratta di operazione complesse sia per la morfologia del territorio sia dal poco segnale telefonico. L'elicottero Drago è arrivato sul posto e ha trasportato a Pratomollo l'amico, rimasto illeso, mentre una squadra del Soccorso alpino di Piacenza e una del S.A.F. "Neve e Ghiaccio" dei Vigili del Fuoco hanno iniziato le discesa per raggiungere l'altro giovane.

