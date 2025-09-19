Accoltella due coetanei, minore arrestato a Ventimiglia per tentato omicidio

Un minore tunisino è stato arrestato dalla polizia a Ventimiglia con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato per avere accoltellato altri due stranieri all'interno di una struttura di accoglienza per minori di via Dante. L'episodio risale a mercoledì scorso quando intorno alle 11 il ragazzo ha incontrato i due con i quali erano rimasti irrisolti rancori per motivi pregressi. Gli si è avventato contro colpendoli ripetutamente con una lama da coltello. Uno di loro ha riportato ferite al costato e alle braccia per le quali si sono resi necessari undici punti di sutura con una prognosi di dieci giorni. Il secondo è stato colpito alla palpebra, a pochi millimetri dall'occhio, riportando una lesione medicata con tre punti per una prognosi di sette giorni. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una controversia legata a una sottrazione di denaro avvenuta in passato. L'arma, una lama priva di manico, è stata recuperata e sequestrata. Il presunto autore è stato collocato in una comunità fuori dalla provincia di Imperia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook