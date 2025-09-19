Cronaca

Gattino in un tombino di piazza Rossetti salvato dai vigili del fuoco

In loro supporto gli agenti della polizia locale, subito intervenuti dopo la segnalazione
di Au. B.

Un salvataggio che ha commosso i residenti di piazza Rossetti, alla Foce di Genova dove ieri un gattino è stato recuperato da un tombino.

Nelle prime ore del pomeriggio infatti, un forte miagolio ha attirato l'attenzione di passanti e residenti. Chiamati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco di Genova.

L'animale è scivolato in un buco per lo scolo dell'acqua piovana

L'animale era infatti rimasto incastrato all’interno di un’auto, tra il parafango e il cofano. Fatto uscire attirandolo con del cibo per gatti, l'animale è scivolato in un "barbacane", un foro per lo scolo dell'acqua piovana, finendo così all'interno di un tombino.

Un ringraziamento va ai cittadini che hanno dato l’allarme, mostrando attenzione e sensibilità nei confronti di una piccola creatura in pericolo.

