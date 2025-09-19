Gattino in un tombino di piazza Rossetti salvato dai vigili del fuoco

Un salvataggio che ha commosso i residenti di piazza Rossetti, alla Foce di Genova dove ieri un gattino è stato recuperato da un tombino.

Nelle prime ore del pomeriggio infatti, un forte miagolio ha attirato l'attenzione di passanti e residenti. Chiamati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco di Genova.

L'animale è scivolato in un buco per lo scolo dell'acqua piovana

L'animale era infatti rimasto incastrato all’interno di un’auto, tra il parafango e il cofano. Fatto uscire attirandolo con del cibo per gatti, l'animale è scivolato in un "barbacane", un foro per lo scolo dell'acqua piovana, finendo così all'interno di un tombino.

Un ringraziamento va ai cittadini che hanno dato l’allarme, mostrando attenzione e sensibilità nei confronti di una piccola creatura in pericolo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook