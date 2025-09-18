Bagnante annega a Voltri, inutili i tentativi di rianimarlo

Tragedia questo pomeriggio nelle acque di Voltri, a Genova, dove un uomo sulla ottantina è annegato mentre faceva il bagno.

L’anziano è stato visto perdere i sensi in mare, soccorso e portato sul bagnasciuga, è stato da subito rianimato dai presenti. All’arrivo dei soccorsi è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale. Per lui però, non c’è stato nulla da fare.

L’ottantenne è infatti deceduto mentre si trovava in ambulanza. Inutili i tentativi di rianimarlo. Alla base dell’annegamento sembra esserci un malore, mentre si trovava in acqua.





