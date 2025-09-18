Cronaca

Bagnante annega a Voltri, inutili i tentativi di rianimarlo

L’ottantenne è stato trasportato in ambulanza ma è deceduto durante il tragitto
34 secondi di lettura
di Giorgia Fabiocchi

Tragedia questo pomeriggio nelle acque di Voltri, a Genova, dove un uomo sulla ottantina è annegato mentre faceva il bagno. 

L’anziano è stato visto perdere i sensi in mare, soccorso e portato sul bagnasciuga, è stato da subito rianimato dai presenti. All’arrivo dei soccorsi è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale. Per lui però, non c’è stato nulla da fare. 

L’ottantenne è infatti deceduto mentre si trovava in ambulanza. Inutili i tentativi di rianimarlo. Alla base dell’annegamento sembra esserci un malore, mentre si trovava in acqua.  

