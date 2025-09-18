Dramma a scuola a Genova, bimbo di sette anni cade dal secondo piano: è gravissimo

Dramma in una scuola del quartiere di Voltri dove poco prima delle 12 un bambino di sei anni è precipitato dal secondo piano.

I soccorsi

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, che ha richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasporto d'urgenza all'ospedale Gaslini: per consentirne l’atterraggio è stato chiuso il casello di Pra’ dove l’elicottero Drago è arrivato nel giro di poco.

Il bambino avrebbe riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Presente anche la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Dalle prime informazioni il bimbo sarebbe caduto dal cornicione del secondo piano, per cause ancora in fase di accertamento. La passante che lo ha visto precipitare è stata trasportata al pronto soccorso del Villa Scassi in stato di shock.

(Notizia in aggiornamento)

