Bimbo cade dal balcone, è gravissimo. Interrogati i genitori

Si ipotizza un tragico incidente a Oneglia, in provincia di Imperia, dove un bambino è precipitato dal balcone dell'appartamento di via Repubblica dove abita con la famiglia.

I soccorsi

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 settembre. Il padre lo ha immediatamente soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia ma vista la gravità delle condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il bambino, di origine straniera, è arrivato in elicottero.

Indagini in corso

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il bimbo sia caduto da una altezza di almeno tre metri. Le cause sono ora in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori. È in corso l'acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per ricostruire l'accaduto.

