A10, due incidenti in contemporanea in senso inverso tra Pegli e Aeroporto

Coda in A10, immagine di archivio

Due incidenti, quasi in contemporanea, in autostrada in questa domenica mattina: la tratta è quella della A10 tra i caselli di Genova Pegli e Aeroporto. Le chiamate ai soccorsi sono arrivate a una manciata di minuti di differenza.

La dinamica

Il primo incidente è avvenuto alle 7.30 circa, in direzione Genova: a tamponarsi due vetture, due persone sono rimaste ferite e portate al Villa Scassi di Genova Sampierdarena dai soccorsi della Croce Verde Pegliese. Lungo la tratta si è creato un chilometro circa di coda, ma dopo le ore 8 la situazione risultava già risolta. Nemmeno 5 minuti dopo, un nuovo incidente stradale nella carreggiata contraria della A10, tra i caselli di Aeroporto e Pegli in direzione ponente. In questo caso si è trattato di un incidente autonomo: un'auto è finita fuori strada fermando subito la sua corsa. Due persone ferite, portate all'ospedale di Sampierdarena dall'ambulanza della Croce Verde di Sestri. Nessun ferito grave. Il traffico è subito ripreso regolarmente.

