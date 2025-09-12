Incidente a San Colombano Certenoli, 84enne schiacciato dal trattore

Questo pomeriggio, un agricoltore è rimasto coinvolto in un grave incidente a Baranzuolo, nel comune di San Colombano Certenoli (GE). L’uomo, alla guida di un trattore agricolo, si è ribaltato con il mezzo, rimanendo incastrato sotto di esso. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, supportati dal reparto volo VVF. Giunti sul posto, i soccorritori hanno utilizzato speciali cuscini pneumatici per sollevare il trattore e liberare l’agricoltore. Una volta estratto, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza con l’elicottero Drago VF all’ospedale San Martino di Genova per ricevere le cure necessarie. Le operazioni, condotte con rapidità e precisione, hanno permesso di evitare conseguenze più gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.