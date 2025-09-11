Scolmatore Bisagno, Tafaria (Filca Cisl): "Chiederemo nuove assunzioni di edili"

“Lo Scolmatore del Bisagno rappresenta una priorità per Genova, la Liguria ma anche per tutta l’Italia: l’avvio dell’operatività della talpa per lo scavo della galleria dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova è una notizia importante e nello stesso tempo deve essere anche un’occasione per l’edilizia ligure”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.
Scolmatore del Bisagno, talpa in azione dal primo ottobre - Leggi qui
“Già oggi abbiamo inviato all’azienda una richiesta di incontro per chiedere che si proceda a nuove assunzioni confidando che ci possano essere opportunità per i lavoratori genovesi e liguri. L’inizio dei lavori con la Talpa significa un’accelerazione e quindi la necessità di ampliare la forza lavoro”, conclude Tafaria.
