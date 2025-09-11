Scolmatore Bisagno, Tafaria (Filca Cisl): "Chiederemo nuove assunzioni di edili"

“Lo Scolmatore del Bisagno rappresenta una priorità per Genova, la Liguria ma anche per tutta l’Italia: l’avvio dell’operatività della talpa per lo scavo della galleria dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova è una notizia importante e nello stesso tempo deve essere anche un’occasione per l’edilizia ligure”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

“Già oggi abbiamo inviato all’azienda una richiesta di incontro per chiedere che si proceda a nuove assunzioni confidando che ci possano essere opportunità per i lavoratori genovesi e liguri. L’inizio dei lavori con la Talpa significa un’accelerazione e quindi la necessità di ampliare la forza lavoro”, conclude Tafaria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook