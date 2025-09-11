Cronaca

Torna alla homepage

Era genovese la donna mummificata in casa e nascosta dalla figlia a Bergamo

In attesa dell'autopsia, che chiarirà la data della morte della donna, nata nel 1923, la figlia 60enne è stata ricoverata all'ospedale, in psichiatria
1 minuto e 18 secondi di lettura
di Au. B.

Era morta da almeno un anno Francesca Pettinato, genovese a Bergamo da ormai tanti anni trovata mummificata nell'appartamento che condivideva con la figlia in zona stadio. Secondo la figlia, di 60 anni, la donna è morta il 17 settembre scorso, ma c'è il sospetto che possa essere da molto più tempo.

A dare l'allarme l'altro figlio della donna, da Genova

Di lei non si avevano notizie da mesi e mesi: a dare l'allarme è stato l'altro figlio, rimasto a Genova, che da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con la sorella. Così le forze dell'ordine sono entrate e hanno fatto la macabra scoperta: la donna era ormai mummificata, nascosta sotto le coperte in uno dei due letti nell'appartamento del civico 2 di via Alcide de Gasperi.

Da tempo gli inquilini del palazzo sentivano strani odori e non vedevano le donne 

Da tempo però gli inquilini del palazzo sentivano strani odori uscire dall'appartamento e soprattutto, non vedevano la centenaria: ogni tanto, per le scale, incontravano la figlia che però era sempre di poche parole. Secondo alcuni dei residenti, se suonavi al loro appartamento non rispondeva mai nessuno, neanche la 60enne, dipendente dell'Inail.

Disposta l'autopsia, la figlia portata in psichiatria

Le cause della morte sono al vaglio degli inquirenti, ma sarà l'autopsia sul corpo della centenaria a definire l'accaduto. L'appartamento è stato sequestrato e la figlia della donna trasferita subito al reparto di psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 09 Agosto 2024

Ragazza trovata mummificata in casa, mistero

GENOVA - La squadra mobile di Genova indaga sulla morte di una ragazza di 29 anni, originaria di Rieti, trovata in avanzato stato di decomposizione e quasi mummificata nel suo appartamento in centro storico. A lanciare l'allarme ieri sera è stata la sorella che non riusciva a mettersi in contatto co