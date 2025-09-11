Era genovese la donna mummificata in casa e nascosta dalla figlia a Bergamo

Era morta da almeno un anno Francesca Pettinato, genovese a Bergamo da ormai tanti anni trovata mummificata nell'appartamento che condivideva con la figlia in zona stadio. Secondo la figlia, di 60 anni, la donna è morta il 17 settembre scorso, ma c'è il sospetto che possa essere da molto più tempo.

A dare l'allarme l'altro figlio della donna, da Genova

Di lei non si avevano notizie da mesi e mesi: a dare l'allarme è stato l'altro figlio, rimasto a Genova, che da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con la sorella. Così le forze dell'ordine sono entrate e hanno fatto la macabra scoperta: la donna era ormai mummificata, nascosta sotto le coperte in uno dei due letti nell'appartamento del civico 2 di via Alcide de Gasperi.

Da tempo gli inquilini del palazzo sentivano strani odori e non vedevano le donne

Da tempo però gli inquilini del palazzo sentivano strani odori uscire dall'appartamento e soprattutto, non vedevano la centenaria: ogni tanto, per le scale, incontravano la figlia che però era sempre di poche parole. Secondo alcuni dei residenti, se suonavi al loro appartamento non rispondeva mai nessuno, neanche la 60enne, dipendente dell'Inail.

Disposta l'autopsia, la figlia portata in psichiatria

Le cause della morte sono al vaglio degli inquirenti, ma sarà l'autopsia sul corpo della centenaria a definire l'accaduto. L'appartamento è stato sequestrato e la figlia della donna trasferita subito al reparto di psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook