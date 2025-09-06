Cronaca

Grave incidente alle prove del rally Valle Arroscia: auto vola sotto strada, elisoccorso per un 50enne

di An.De.
Un grave incidente si è verificato durante le prove libere del Rally Valle Arroscia nel primo pomeriggio del 6 settembre. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto da rally è uscita di strada, precipitando per circa 5 metri sotto il livello della carreggiata in una zona impervia del tracciato, a Mendatica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto durante una sessione di prove libere, quando il pilota ha perso il controllo del veicolo in una curva, finendo fuori strada. L’impatto ha causato traumi significativi: l’uomo ha riportato una frattura al torace, una alla colonna vertebrale e uno al polso. Le sue condizioni sono apparse subito serie, richiedendo un intervento immediato. Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra di soccorsi, supportata dall’elisoccorso Drago, che ha provveduto a stabilizzare il ferito e a trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
 
