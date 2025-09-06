Ruba su un'auto in sosta ma doveva essere in carcere, arrestato

Alle ore 07:15 del 6 settembre, in piazza Colombo, la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 47enne palestinese, senza fissa dimora, colto in flagranza grazie alle immagini di videosorveglianza.

L’uomo è stato fermato con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli, oltre all’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Genova. L’intervento degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (U.p.g.s.p.) è scattato a seguito di una segnalazione riguardante un’auto con il lunotto infranto, da cui erano stati estratti alcuni bagagli, abbandonati a terra nelle vicinanze.

Le telecamere di sicurezza presenti in zona hanno permesso di identificare rapidamente il responsabile, il 47enne, che è stato rintracciato poco dopo mentre si trovava in via delle Fontane. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso diversi attrezzi da scasso. Inoltre, verifiche approfondite hanno rivelato che l’uomo era già destinatario di un ordine di custodia cautelare. Al termine delle formalità di rito in Questura, il 47enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.