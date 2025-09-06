Incidente in corso Buenos Aires tra auto e bus: due feriti in codice rosso

× Il tuo browser è obsoleto.

Traffico deviato questa mattina in corso Buenos Aires, a Genova, all'incrocio con corso Torino, per un incidente stradale che vede due feriti portati in codice rosso al Policlinico San Martino. L'incidente è avvenuto alle 10.30 circa di sabato mattina: a scontrarsi una automobile, che giungeva da corso Buenos Aires e stava svoltando in corso Torino, e un autobus che percorreva corso Torino in direzione monte e stava svoltando su corso Buenos Aires. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e per capire la dinamica dell'accaduto. Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco.

Chiamati i soccorsi per due uomini feriti, sono i due autisti del bus e dell'auto. Sul posto sono infatti arrivate due ambulanze e una automedica. Il primo ferito, l'autista della vettura, una Panda nera, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Per liberarlo è stato necessario il supporto dei Vigili del fuoco. Dopo le prime cure, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Ferito anche l'autista del bus, portato in codice rosso al San Martino. In corso Torino, altezza Buenos Aires, la viabilità è deviata. Per andare verso mare, la polizia locale consiglia di percorrere il controviale. La viabilità è stata ripristinata poco prima delle ore 13.

