Maxi controlli in Darsena dopo gli esposti dei cittadini, trovati sei migranti irregolari

Sono sei gli uomini irregolari sul territorio scovati dalla polizia di Genova durante un servizio straordinario di controllo nato dopo i diversi esposti dei cittadini e delle associazioni che lamentano le situazioni di degrado nella zona Darsena e Gramsci-Prè.

Identificati sei uomini nordafricani tutti irregolari sul territorio

L'U.P.G.S.P. ha coordinato l'attività unitamente a 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, al team cinofili antidroga e a una pattuglia Quarto Gamma. Gli agenti, durante i controlli effettuati nella zona della Darsena, precisamente lungo la passerella in legno e in prossimità degli esercizi commerciali e delle reti dei pescatori, hanno identificato sei uomini nordafricani tutti risultati irregolari sul territorio, le cui posizioni sono state vagliate amministrativamente dall’Ufficio Immigrazione.

I controlli continueranno durante i prossimi weekend

In particolare, dei sei accompagnati in Questura, uno è risultato un minorenne senegalese di 17 anni che è stato affidato ai servizi sociali. I restanti, tra cui 3 senegalesi tra i 27 e i 28 anni, un gambiano di 33anni e un cittadino marocchino di 40 anni sono stati trattati in via amministrativa secondo la normativa dell’Immigrazione. I controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sono stati estesi poi anche in via Gramsci, con particolare attenzione agli shop H24 e la fermata metro della Darsena.

