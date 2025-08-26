Arrestato pusher con cento dosi tra eroina e crack a Darsena

Ieri mattina gli agenti della polizia locale di Genova hanno arrestato un trentacinquenne di nazionalità senegalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di droga, nella zona ricompresa tra la darsena cittadina e via Gramsci, gli agenti hanno notato intorno alle 8 la presenza del presunto pusher in via Gramsci, il quale poco dopo si è spostato nella zona di vico del Campo dove avrebbe effettuato una cessione di sostanza stupefacente a un consumatore italiano.

Dopo lo scambio gli agenti hanno seguito il compratore e lo hanno fermato in vico delle Cavigliere, trovandolo in possesso una dose di crack. Nel frattempo, il presunto pusher si è allontanato repentinamente dalla zona della cessione, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è ricomparso nella zona della Darsena cittadina alle ore 09:45 e dopo alcuni minuti è stato fermato dagli agenti sulla via Gramsci.

Accompagnato negli uffici di piazza Ortiz, è stato sottoposto a perquisizione personale all'esito della quale è stato trovato in possesso di 29 dosi di eroina e 85 dosi di crack, per un peso complessivo totale di quasi 75 grammi di sostanza stupefacente, occultata negli indumenti, nonché di una somma di denaro presumibilmente provento dell'attività di cessione di droga.

Si tratta di uno straniero irregolare sul territorio nazionale, gravato da un precedente per spaccio di droga. Dell’arresto è stato avvisato il pubblico ministero di turno il quale ha disposto che l'arrestato venisse portato nel carcere di Marassi in attesa di convalida da parte del gip.

"L’operazione condotta conferma l’efficacia delle attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte della polizia locale, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguiremo a sostenere con determinazione queste azioni, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria e con tutte le forze dell’ordine, al fine di garantire maggiore sicurezza e tutela della legalità per la comunità genovese". Lo dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana e polizia locale, Arianna Viscogliosi.

