Esce dal carcere e va a spacciare: 19enne torna in carcere

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri un 19enne algerino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, durante un normale pattugliamento del commissariato di Cornigliano in via Dondero. Gli agenti, riconoscendo il giovane per i suoi trascorsi, hanno deciso di controllarlo. Alla vista della pattuglia, il 19enne ha compiuto un gesto sospetto, gettando rapidamente un oggetto sotto un’auto parcheggiata.

I poliziotti hanno subito recuperato l’involucro, che conteneva 10 grammi di cocaina. Il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione, nelle tasche dei suoi pantaloni sono stati trovati 260 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Il 19enne, scarcerato solo pochi giorni fa dalla Casa Circondariale di Alessandria per una condanna per rapina aggravata, sarà processato questa mattina con rito direttissimo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Un’operazione rapida e incisiva che conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio genovese.