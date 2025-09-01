Ubriaco aggredisce l'autista del bus: "Era in ritardo"

Un uomo di 53 anni ha malmenato un autista della Levante bus, che esegue la cosiddetta linea notturna delle discoteche tra Sestri Levante e Santa Margherita, perché il mezzo pubblico era in ritardo.
L'aggressore era probabilmente ubriaco
L'aggressore, denunciato per interruzione di servizio pubblico e per lesioni da parte dell'autista che ha dovuto recarsi in ospedale a Lavagna, era probabilmente ubriaco: prima ha minacciato l'autista del pullman a sua detta "in ritardo sulla tabella di marcia", poi è passato alle vie di fatto, colpendolo al volto e al costato.
IL COMMENTO
