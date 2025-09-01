Cronaca

Torna alla homepage

Ubriaco aggredisce l'autista del bus: "Era in ritardo"

Denunciato per lesioni e interruzione pubblico servizio
34 secondi di lettura
di Au. B.

Un uomo di 53 anni ha malmenato un autista della Levante bus, che esegue la cosiddetta linea notturna delle discoteche tra Sestri Levante e Santa Margherita, perché il mezzo pubblico era in ritardo.

L'aggressore era probabilmente ubriaco 

L'aggressore, denunciato per interruzione di servizio pubblico e per lesioni da parte dell'autista che ha dovuto recarsi in ospedale a Lavagna, era probabilmente ubriaco: prima ha minacciato l'autista del pullman a sua detta "in ritardo sulla tabella di marcia", poi è passato alle vie di fatto, colpendolo al volto e al costato.
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 22 Agosto 2025

Biglie contro due autobus e un'auto, la Procura di Genova apre un fascicolo

Si cercano eventuali telecamere in zona. Il fascicolo aperto per danneggiamento aggravato