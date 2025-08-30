Tragedia a tavola: donna di 37 anni muore soffocata

Una cena domestica si è trasformata in una tragedia qualche sera fa, in un appartamento genovese, dove una donna di 37 anni ha perso la vita soffocata da un boccone di cibo. La vittima, che soffriva di fragilità fisiche e di salute, è deceduta dopo due giorni di agonia in rianimazione all'ospedale Villa Scassi.

Quello che all'inizio sembrava un caso di violenza in famiglia, con il compagno interrogato per maltrattamenti a causa di lividi sul corpo, si è rivelato una tragica fatalità, come confermato dalle indagini della squadra mobile di Genova, coordinate dalla Procura.



Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto in serata mentre la coppia era a tavola. La donna avrebbe accusato un improvviso soffocamento dopo aver ingoiato un pezzo di cibo che le si è incastrato nelle vie respiratorie. Il compagno ha reagito d'istinto tentando di salvarla praticando la manovra di Heimlich, una tecnica di emergenza per disostruire le vie aeree.

I tentativi, seppur disperati, avrebbero provocato lividi visibili sul torace e sul collo della donna, segni che in un primo momento hanno insospettito i medici. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, nel ponente genovese, la 37enne è stata intubata e trasferita in rianimazione, dove i sanitari hanno lottato per due giorni contro l'asfissia e le complicazioni.

Purtroppo, nella giornata di ieri è stato constato il decesso. L'allarme è scattato immediatamente dopo l'episodio: il marito ha chiamato il 118, e sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno stabilizzato la vittima quanto basta per il trasferimento ospedaliero. La squadra mobile, allertata dalla Procura, ha avviato un'inchiesta lampo per chiarire le dinamiche.