"Perdita d'acqua potabile in via Manuzio, nessun intervento in un anno", la segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo
"Abbiamo segnalato al municipio e Ireti che da circa un anno c'è una perdita d'acqua potabile in via Aldo Manuzio (San fruttuoso) come da foto allegate, ma ad oggi non si è mosso nulla", Massimo da San Fruttuoso.
