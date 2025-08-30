Rissa davanti alla discoteca Piscina dei Castelli: arrestato 18enne, locale chiuso 7 giorni

I carabinieri della radiomobile della compagnia di Sestri Levante hanno arrestato un 18enne italiano che all’uscita della discoteca di Sestri Levante “Piscina dei Castelli”, nelle prime ore del mattino del 18 agosto ha ferito un connazionale.

Un gruppo di giovani ha avuto un diverbio all’interno della discoteca e ha ripreso le ostilità in strada. È in quel contesto che un ragazzo appena 18enne si è avventato alle spalle del rivale sferrandogli un fendente al collo con una bottiglia di vetro rotta.

L’aggressore è stato tempestivamente arrestato dai carabinieri con l’aiuto dei colleghi della stazione di Casarza Ligure, che si trovavano nelle vicinanze impegnati proprio in un servizio finalizzato al contrasto delle degenerazioni della “movida” notturna.

La vittima è stata trasportata all'ospedale genovese in prognosi riservata.

Su indicazione dell’autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni in tribunale a Genova.

Su richiesta della compagnia dei carabinieri di

Sestri Levante, la Questura di Genova ha emanato in data odierna un provvedimento di chiusura in urgenza della discoteca per la durata di 7 giorni, a norma dell’art. 100 TULPS.

